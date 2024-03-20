Что это было? Аналитики назвали причину падения акций на Мосбирже

Индекс МосБиржи не удержался на планке 3300 п. и за считанные часы слетел вниз на 1,5%. По мнению, экспертов БКС, это связано с решением властей по смягчению финансовых барьеров для нерезидентов, что привело к эмоциональным распродажам акций. Стоит ли выкупать продажи на Мосбирже?

– На пике паники внутридневные потери превышали 1,5%, а локальное дно обозначено у 3254 п. Закрытие на вечерней сессии составило 3266 п. Обороты превысили 141 млрд руб., что почти в два раза больше средних и на уровне максимальных объемов с осени прошлого года, – обращают внимание аналитики БКС.



Причина распродаж на рынке – решение властей вывести из-под действия Указа президента от 5 августа 2022 г. паевые инвестиционные фонды (ПИФы), в составе активов которых находятся акции российских стратегических предприятий финансовой и топливно-энергетической сфер. Управляющим компаниям теперь разрешается проводить сделки с паями фондов в пределах 1% от уставного капитала корпораций. Ранее запрет был связан с наличием в числе пайщиков — нерезидентов из недружественных стран и международных организаций.

Послабление нормативов призвано облегчить управление ПИФами в рамках принятых стратегий фондов. Всё дело в ребалансировке фондов самими управляющими.

– Рост стоимости отдельных стратегических акций за последние два года был существенный, на фоне ограничений в балансе ПИФов произошел перекос одних бумаг над другими, а законодательство требует соблюдения состава и структуры активов. Это чисто технический аспект, но на данном факторе в ближайшие несколько дней может ощущаться повышенное давление в бумагах секторов нефти и газа и финансов. По завершению процедуры ребалансировки рынок должен стабилизироваться, а индекс способен вернуться на исходные позиции. Тактически и без фанатизма пролив имеет смысл выкупать, – резюмируют аналитики БКС.