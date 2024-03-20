Минстрой: Система водоснабжения в Жигалово готова на 92%

В Иркутской области завершается строительство объекта водоснабжения для 2,5 тысяч человек

В Иркутской области в рамках федерального проекта «Чистая вода» ведётся строительство системы централизованного водоснабжения для посёлка Жигалово. По улицам поселка Жигалово проложены сети водоснабжения общей протяженностью более 18 км. Кроме того, строителями выполнено устройство колодцев и насосной станции 2-го подъема, монтаж ёмкостей промывных вод.

«Работы на объекте водоснабжения в поселке Жигалово выполнены более чем на 92%. На данный момент завершается монтаж колонок, гидрантов и запорной арматуры, восстановление асфальтовых покрытий дорог. С наступлением благоприятных погодных условий специалисты приступят к восстановлению благоустройства и растительного слоя. Ввод системы централизованного водоснабжения в эксплуатацию в этом году позволит обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 2,5 тысяч жителей посёлка Жигалово», – отметила заместитель директора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Татьяна Волкова.

Всего за 5 лет, с момента начала реализации федпроекта «Чистая вода», в Иркутской области уже введены 22 объекта питьевого водоснабжения и водоподготовки. В настоящий момент ведутся работы ещё на 2 объектах. Один из них – строительство сетей водоснабжения в микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный Марковского муниципального образования. А в Нижнеудинске завершены работы по строительству городского водозаборного сооружения на левом берегу реки Уда, решается вопрос обеспечения качественным электроснабжением объекта для проведения пусконаладочных работ.