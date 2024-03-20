S7 проводит распродажу авиабилетов со скидками до 50%

Она будет длиться всего два дня. Так, например, по сниженным тарифам можно долететь из Иркутска в Бангкок, Санкт-Петербург, Владивосток и Сочи.

S7 Airlines объявляет о распродаже авиабилетов, которая пройдет с 20 по 21 марта 2024 года. Любители путешествий получат уникальную возможность забронировать перелеты со скидками до 50% от стоимости. Путешественники могут приобрести билеты на рейсы с 25 марта. В распродаже участвуют популярные туристические, курортные и бизнес-направления, а также рейсы в удаленные регионы России.

Специальные предложения доступны на наиболее популярные рейсы по стране: так, в Санкт-Петербург из Москвы в экономическом классе туда-обратно можно долететь за 3 700 рублей[1], из Новосибирска – от 9 930 рублей, а из Иркутска – от 14 344 рублей. Билеты на рейсы в Калининград доступны из Новосибирска от 21 596 рублей и из Москвы – от 9 194 рублей.

Полететь на отдых в Сочи и обратно по сниженным тарифам можно из Москвы, Иркутска и Новосибирска. Стоимость билетов из Иркутска от 20 008 рублей, а новосибирцам это направление доступно от 11 094 рублей.

Тем, кто собирается навестить друзей и родственников в удаленных регионах России, S7 Airlines предлагает и другие удобные рейсы со скидками. Например, авиабилеты на перелет в обе стороны из Москвы в Абакан продаются по цене от 13 400 рублей, рейсы в Новый Уренгой доступны от 8 650 рублей. В Улан-Уде из Москвы можно долететь от 14 496 рублей. Из Новосибирска по сниженным тарифам можно полететь в Южно-Сахалинск от 11 270 рублей, перелет в Магадан стоит – от 10 498 рублей и в Благовещенск – от 14 164 рублей. Из Иркутска можно отправиться в Якутск, стоимость авиабилетов – от 6 176 рублей. Перелет из Иркутска во Владивосток и обратно – от 6 852 рублей, а в Екатеринбург – 9 790 рублей.

В период распродажи снижены цены и на международные рейсы. Например, билеты по сниженным тарифам можно найти на прямые перелеты из Новосибирска - в Анталью и Стамбул и из Иркутска – в Бангкок (Таиланд). Скидки распространяются и на другие популярные направления, такие как Новосибирск-Шанхай и Владивосток-Пекин.