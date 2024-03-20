Свой Банк запустил кредит под залог автомобиля на любые цели

Свой Банк предлагает воспользоваться новой услугой — кредитование под залог авто.

Кредит под залог автомобиля можно оформить на сумму от 100 тысяч до 5 млн рублей и срок от 1 года до 5 лет. Деньги можно получить на любые потребительские цели или рефинансирование других кредитов.

«Свой Банк активно расширяет продуктовую линейку и представляет клиентам кредит под залог авто. Ожидаем, что новый кредит на любые цели будет пользоваться популярностью у наших клиентов, поскольку он предлагает наиболее выгодные условия с повышенной суммой и сроком кредитования», — сообщил Иван Веденисов, директор Департамента залогового кредитования АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia).



На первом этапе кредит под залог автомобиля от Своего Банка будет предоставляться в Москве и Саратовской области. Но в ближайшее время сервис станет доступен по всей России.

Узнать подробнее об условиях кредитования под залог авто, а также подать заявку на кредит можно на сайте банка.