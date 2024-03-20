Лучшие педагоги Иркутска получили в подарок умные колонки от Сбера

В Иркутске подвели итоги муниципальных конкурсов профессионального мастерства среди педагогов. Лучшие учителя, воспитатели, социальные педагоги и другие представители сферы образования – всего 33 человека - получили в подарок от Сбера – партнера конкурсов, умные колонки SberBoom Mini.

В торжественной церемонии награждения приняли участие мэр Руслан Болотов, председатель городской Думы Евгений Стекачев, управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина, а также победители прошлого года.

Лучшим учителем стала Марина Анисимова, преподаватель истории и обществознания в Центре образования № 47. Званием лучшего воспитателя города удостоена педагог детского сада № 77 Анна Безсонова.

Впервые в столице Прибайкалья состоялся конкурс «Лидеры успеха» среди управленческих кадров. Свои навыки и опыт продемонстрировали руководители образовательных учреждений города и их заместители. Здесь определили двоих победителей: директор школы № 43 Олеся Коваленко и заведующая детским садом № 77 Светлана Волкова.

Всего с октября 2023 года по февраль 2024 года провели 10 конкурсов профессионального мастерства. Участие в них приняли 300 человек.

«Конкурс проявляет многие личностные и профессиональные качества, такие как целеустремленность, решительность, умение преодолевать любые трудности и главное — талант. Победители доказали, что уже многое достигли и еще больше могут достичь в жизни и профессии, обладая огромной силой духа и максимально ответственно относясь к своему делу».