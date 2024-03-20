Свой Вклад на 6 месяцев — на вершине рейтинга среднесрочных депозитов

Финансовый портал «Банки.ру» опубликовал топ-5 лучших вкладов сроком до полугода. Лидер рейтинга — Свой Вклад от Своего Банка.

В рейтинг вошли депозиты с самыми выгодными процентными ставками. Авторы исследования отмечают, что депозиты на 6 месяцев остаются наиболее популярными среди вкладчиков, поскольку вклад на полгода со ставкой выше рынка — это отличный способ сохранить повышенную доходность в случае ожидаемого снижения ключевой ставки.

Свой Вклад со ставкой до 16,5% годовых можно открыть на сумму от 30 000 до 500 000 000 рублей. По вкладу доступно пополнение, минимальная сумма — 5 000 рублей. Выплата процентов происходит в последний календарный день каждого месяца, а затем проценты капитализируются. Также по вкладу возможна автопролонгация.

Оформить Свой Вклад можно онлайн — через мобильное приложение или интернет-банк. Заполнение заявки займет всего пару минут, а карту с вкладом Свой Банк доставит бесплатно.

Узнать подробнее об условиях и подать заявку на открытие Своего Вклада можно на сайте банка.