В Иркутской области вахтовик перевел брокерам-обманщикам свыше 5 миллионов рублей

43-летний житель Нижегородской области, находящийся на заработках в Иркутской области, стал жертвой мошенников. Мужчина пытался заработать на инвестициях, но вместо этого лишился крупной суммы. Подробности рассказали в региональной полиции.

Известно, что вахтовик в Интернете наткнулся на объявление о пассивном доходе, заполнил онлайн-анкету и стал ожидать звонка от специалиста. С ним связалась «помощница трейдера» и рассказала про финансовые продукты. Затем собеседница потребовала установить на смартфон приложение для торговли на фондовом рынке.

Для убедительности звонившие, в числе которых было несколько лжеспециалистов, совершили совместно с заявителем ряд постановочных сделок: отображающиеся в приложении деньги росли кратно. Мужчина поверил, что схема работает, и ради получения большей прибыли оформил в банках несколько кредитов, после – перевел деньги на указанные реквизиты. Таким образом, аферисты похитили у пострадавшего свыше 5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.