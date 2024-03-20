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В Приангарье угольные котельные обязали оборудовать устройствами за 1,6 млн рублей

В Эхирит-Булагатском районе после вмешательства прокуратуры на угольных котельных установлено пылеулавливающее оборудование стоимостью более 1,6 млн рублей, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства в Иркутской области.

«Вопреки требованиям закона угольные котельные восьми муниципальных учреждений не были снабжены пылеулавливающим (газоочистным) оборудованием. Это способствовало накопительному негативному воздействию на атмосферный воздух», – говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры и судебного заседания необходимое оборудование было установлено.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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