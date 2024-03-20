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В Иркутске запретят паковку на улице Свердлова

С 9 апреля будет запрещена парковка на улице Свердлова на участке от бульвара Гагарина до 5-й Армии по левой стороне в направлении улицы Ленина, рассказали в пресс-службе администрации Иркутска.

<p>Пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Пресс-служба мэрии Иркутска

«Сейчас на данной улице парковка автомобилей осуществляется с двух сторон, что приводит к сужению проезжей части и затруднению движения. Новые меры введены для увеличения пропускной способности», – прокомментировали в департаменте дорожной деятельности и транспорта администрации Иркутска.

Запланирована установка знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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