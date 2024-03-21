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Туркомпании Приангарья смогут получить федеральную поддержку

Туристические компании Иркутской области смогут получить поддержку в рамках нацпроекта «Производительность труда». Подробности рассказали в пресс-службе правительстве Приангарья.

«У представителей туристического сектора Приангарья интерес к этому проекту есть, в регионе уже есть первые претенденты. Уверена, работа Регионального центра компетенций, оператора нацпроекта в Приангарье, поможет повысить качество оказываемых в регионе туристических услуг», – прокомментировала министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Действие нацпроекта расширили на предприятия сферы туризма, поддержку могут получить организации с годовой выручкой от 180 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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