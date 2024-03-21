Инфляция в России вновь ускорилась

Рост потребительских цен в России с 12 по 18 марта рост ускорился до 0,06% после нулевой динамики (0%) в предыдущую неделю, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция к 18 марта замедлилась до 7,71% с отметки 7,73%, зафиксированной неделей ранее. С начала года к 18 марта потребительские цены выросли на 1,66%, с начала месяца — на 0,11%. Средняя стоимость автомобильного бензина и дизельного топлива за отчетный период почти не изменилась

– В ближайшую пятницу Банк России на очередном заседании примет решение по уровню ключевой ставки. Ожидается, что она останется без изменения — 16%. Однако последние данные, свидетельствующие о возобновлении роста инфляции, могут спровоцировать более жесткую риторику ЦБ относительно дальнейшей монетарной политики, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.