К формовочной обрезке деревьев приступили в Иркутске

Специалисты подготовят к летнему сезону 508 деревьев во всех городских округах. Об этом рассказали в мэрии.

Перед началом мероприятий каждое растение обследуют дендрологи МКУ «Городская среда», учитывают вид, возраст и состояние дерева. Спилы закрашивают масляной краской, чтобы через них не проникли вирусы и бактерии в сосудистую систему древесины.

С начала недели такие работы уже провели на улицах Фридриха Энгельса, Декабрьских Событий, Карла Либкнехта, Советская, Лыткина, Партизанская, Тимирязева, Рабочего Штаба, Трилиссера, Пискунова, Лыткина, Карла Маркса, 2-я Ключевая, Киевская, Ленина, Ямская, 5-й Армии, Напольная, 4-я Железнодорожная, Почтамтская.