Открыт прием заявок на присуждение премий губернатора Иркутской области в сфере молодежной политики

Министерство по молодежной политике Иркутской области открыло прием заявок на конкурс по присуждению премий главы региона в сфере молодежной политики в 2024 году.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Размер премии составляет 50 тыс. рублей, выплачивается единовременно 100 победителям.

В Конкурсе могут принять участие молодые люди от 14 до 35 лет, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации и проживают в Иркутской области. Для участия нужно иметь успехи в сфере молодежной политики, достигнутые в течение года, предшествующего дате начала приема документов для участия в конкурсе.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Участие в социально значимой деятельности в сфере молодежной политики», «Участие в деятельности, направленной на патриотическое воспитание молодежи», «Участие в научной деятельности» и «Участие в творческой деятельности». Один участник вправе представить документы для участия в одной номинации конкурса.

Прием заявок до 18 апреля по ссылке.

– В 2023 году в конкурсе на присуждение премий участвовали более 600 представителей молодежи региона, на рассмотрение экспертной комиссии от них поступило более 10 тысяч различных достижений. Такой конкурс мы проводим уже третий год, и он стал традиционным, так мы поощряем нашу талантливую молодежь за вклад в развитие региона, – отметил Игорь Кобзев.

Заместитель министра по молодежной политике региона Ирина Авдеева рассказала, что для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы: анкету участника, копию паспорта, копии документов, подтверждающих достижения участника в выбранной номинации, и другие.

Победители конкурса прошлого года не могут принять участие в этом году. С другими условиями и подробностями можно ознакомиться на сайте министерства по молодежной политике.