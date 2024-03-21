Спрос на книгу «Евгений Онегин» в Иркутской области вырос в 1,5 раза после выхода экранизации

Сервис Литрес и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» проанализировали статистику продаж романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина среди пользователей из Иркутской области до и после премьеры экранизации Для сравнения взяты продажи за периоды 1-17 марта и 1-17 февраля 2024 года.

Спрос на роман среди пользователей Литрес из Иркутской области вырос в 1,5 раза. Самыми популярными цифровыми книгами по количеству проданных экземпляров стали:

Евгений Онегин (сборник), электронная книга;

Евгений Онегин, аудиоспектакль в исполнении Ольги Будиной, Валентины Гафт и Константина Хабенского;

Евгений Онегин, аудиокнига в Михаила Горевого.

Также рост зафиксирован в розничных книжных магазинах Иркутской области. В сети «Читай-город» в период 1-17 марта продажи «Евгения Онегина» выросли в 2,3 раза по сравнению с теми же датами предыдущего месяца. Интересно, что драйверами продаж стали издания в твердом переплете. Больше всего выросли продажи «Евгения Онегина» в твердом переплете серии «Эксклюзивная классика» издательства АСТ и серии «Вечные истории» издательства МИФ. Также спросом пользуются издания «Азбуки-классики» в мягком переплете и сборник «Евгений Онегин. Борис Годунов. Маленькие трагедии».