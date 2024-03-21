Всероссийский матч по баскетболу среди любительских команд состоится в Иркутске при поддержке ИНК

Всероссийский матч звезд среди любительских команд по баскетболу пройдет между сборной Иркутской области и командой сборной России. Поддержку мероприятию окажет Иркутская нефтяная компания (ИНК).

Соревнования пройдут 23 марта на стадионе «Труд» в Иркутске. Организатором игр выступает Российская федерация баскетбола и Иркутская областная федерации баскетбола (ИОФБ).

По итогам отбора, участниками матча стали лучшие игроки межрегиональной любительской баскетбольной лиги из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Красноярска, Кемерова, Калининграда, Тюмени, Челябинска, Хабаровска и Владивостока.

В составе сборной от Иркутской области также будут играть сотрудники ИНК. Кроме этого, в течение дня пройдут выставочные матчи мужских, женских дивизионов. Запланирован «Матч Друзей» – в нем будут участвовать представители бизнеса, которые внесли свой вклад в развитие областного баскетбола.

– Иркутская областная федерация баскетбола дважды проводила Матч всех звёзд IrkBasket Liga, в котором участвовали игроки из Иркутской области, Бурятия и Красноярска. Мы рады, что наши игры становятся не просто традицией, они набирают обороты и выходят на Всероссийский уровень. Во многом – это заслуга неравнодушных любителей спорта, которые поддерживают нас и развивают любительский баскетбол в регионе, – отметил президент ИОФБ Сергей Яковлев.

Вход на матч – свободный. Расписание игр доступно в сообществе ИОФБ . Онлайн-трансляция пройдет на YouTube -канале Федерации . Для болельщиков турнира будет организована развлекательная программа.

Иркутская нефтяная компания активно участвует в развитии баскетбола и других видов спорта в области. С областной федерацией баскетбола заключено соглашение, направленное на поддержку развития региональных детских спортивных школ, проведение турниров, а также формирование современной методологической базы по обучение тренеров и судей. Компания уделяет особое внимание развитию спорта и среди сотрудников. В ИНК созданы команды по 13 видам спорта, проходят спартакиады, корпоративные соревнования.