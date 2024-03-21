Только у 40% работодателей из Иркутска нет предубеждений относительно трудоустройства пенсионеров

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Иркутска

40% предприятий и организаций принимают на работу пенсионеров на общих основаниях, еще 34% — на отдельные должности.

Чаще всего иркутянам пенсионного возраста открыты вакансии квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков.

SuperJob уже не первый год отмечает увеличение доли возрастных соискателей. Эта тенденция особенно выражена среди рабочих специальностей и разнорабочих. «Старение» рабочих кадров во многом — следствие демографической ямы.