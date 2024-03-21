Названы районы Москвы с самым дешевым квадратным метром на «вторичке»

Средняя стоимость лота в столице – 43,7 млн рублей, а цена квадратного метра – 583,1 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «НДВ Супермаркет Недвижимости».

В топ локаций входят Восточный, Внуково, Некрасовка, Крюково, Бирюлево Западное, Капотня, Крюково, Молжаниновский, Старое Крюково, Матушкино и Бирюлево Восточное.

По информации экспертов, в Восточном средневзвешенная цена квадратного метра составляет 207 тыс. рублей при средней стоимости объекта 11,3 млн рублей.

На втором месте – Внуково со средневзвешенной стоимостью «квадрата» 226,3 тыс. рублей и средней ценой жилья 11,1 млн рублей. На третьем – Некрасовка, где стоимость квадратного метра во вторичной недвижимости в среднем составляет 228,8 тыс. рублей, а средняя цена лота – 12,7 млн рублей.

В Бирюлево Западном минимальная средняя цена «квадрата» находится на уровне 229 тыс. рублей, Капотне – 231,2 тыс. рублей, Крюково – 233,8 тыс. рублей, Молжаниновском – 235,3 тыс. рублей, Старом Крюково – 241,6 тыс. рублей, Матушкино – 241,7 тыс. рублей, Бирюлево Восточном – 245,7 тыс. рублей. При этом средняя стоимость вторичной недвижимости в этих локациях – в диапазоне от 10 млн до 13,7 млн рублей.

Ранее стало известно, что цены на элитную недвижимость Москвы растут быстрее, чем в целом по рынку. Одним из важных факторов роста рынка недвижимости в верхней ценовом сегменте стало перераспределение капитала инвесторов с фондового рынка, других финансовых инструментов и зарубежной недвижимости в пользу более надёжных, предсказуемых квадратных метров в Москве.

Сейчас это вариант сохранения денег с наименьшими рисками. Второй фактор – увеличение предложения по элитной недвижимости. С 2020 года предложение стагнировало, а в 2023 девелоперы почувствовали уверенность и вывели на рынок интересные ликвидные проекты, которым удалось перетянуть спрос с менее интересных лотов на вторичке и с финансовых рынков. Объём предложения за 2023 год вырос примерно на 25%.