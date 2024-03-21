350 мероприятий проведут в Иркутской области к юбилею БАМа

В их числе как праздники, так и социальные и инфраструктурные проекты. Мероприятия пройдут в областном центре и в семи районах, где проходит Байкало-Амурская магистраль. Распоряжение подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Байкало-Амурская магистраль является основным предприятием, где работают жители десятков городов и поселков семи районов региона. Для многих история магистрали стала семейной историей. Мы хотим не только организовать празднование, но и улучшить жизнь людей. В числе мероприятий – строительство и капитальные ремонты больниц, школ, детских садов, дорог, учреждений культуры и спорта. Их общая стоимость превысит 20 миллиардов рублей, – сказал Игорь Кобзев.

В этом году в Усть-Куте начнут строительство средней школы №7, продолжат капитальный ремонт стадиона «Водник».

В Тайшетском районе капитально отремонтируют психиатрическое отделение Тайшетской районной больницы, продолжат строительство школы на 1275 мест с бассейном. Накануне открыли новое двухэтажное здание Шелеховской участковой больницы, медучреждение построили благодаря реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящего в нацпроект «Здравоохранение». Будет продолжено строительство школы на 1275 мест с бассейном.

В Чунском районе по программе «Формирование современной городской среды» благоустроят общественные пространства в посёлках Чунский, Лесогорск, Октябрьский, Веселово, Новочунка. Начнут капитальные ремонты взрослой и детской поликлиник Чунской районной больницы.

В Братском районе начнут капитальный ремонт школы в Вихоревке, на территории района планируется отремонтировать семь учреждений культуры и Дом спорта.

В Нижнеилимском районе по национальному проекту «Культура» проведут капитальный ремонт краеведческого отдела Историко-художественного музея им. Академика М.К. Янгеля, по государственной программе Иркутской области «Развитие культуры» – культурно-досуговый центр «Орфей».

В Казачинско-Ленском районе проведут капитальный ремонт детской школы искусств в посёлке Магистральный и ремонт Культурно-спортивного центра «Магистраль» в поселке Улькан.

В Усть-Илимском районе завершат капитальный ремонт двух детских садов и дома-интерната для престарелых и инвалидов «Лидер».