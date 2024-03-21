33% иркутян уверены, что зарабатывают больше те, кто постоянно обучается

В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

33% иркутян уверены в том, что зарабатывают больше те, кто постоянно обучается. По мнению 15% опрошенных, для повышения уровня зарплаты следует трудиться больше. 11% говорят о переквалификации: освоении других более высокооплачиваемых профессий. Активность, целеустремленность и проявление инициативы – качества, которые приведут к высокой зарплате по мнению каждого десятого опрошенного.

По 9% предлагают найти подработку и развивать интеллект, 6% – заняться предпринимательской деятельностью. 5% считают, что следует научиться вести переговоры о повышении зарплаты. 3% считают самым важным в этом вопросе связи и знакомства. Искать источники пассивного дохода и продвигаться по карьерной лестнице предлагают 3 и 2% горожан соответственно. Среди других способов повышения заработка: сменить приоритеты в жизни, полюбить свою работу, мечтать о деньгах, верить в себя, разобраться с личной мотивацией.