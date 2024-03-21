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Администрация Усть-Кута заплатит ребенку 60 тысяч рублей за укус собаки

Ребенка в Усть-Куте покусала бездомная собака. Его маме удалось отсудить компенсацию. Подробности рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Установлено, что в мае 2022 года на улице Седова на 9-летнего мальчика во время прогулки напала безнадзорная собака и покусала, нанеся травмы.

Для защиты прав несовершеннолетнего надзорное ведомство направило в суд иск о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда. Требование прокуратуры было удовлетворено – пострадавший получит 60 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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