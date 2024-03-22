Пенсионерка из Шелехова отдала десятки тысяч рублей мошенникам, обещавшим богатство

Пообещав женщине дополнительный заработок, аферисты похитили у жительницы Шелехова свыше 70 тысяч рублей. Подробности рассказали в полиции Иркутской области.

Злоумышленники позвонили 74-летней женщине по мессенджеру. Сначала с ней обсудили политическую и экономическую обстановку в стране, узнали о размере ее пенсии, а затем предложили дополнительный заработок в Интернете.

«Я ответила, что не понимаю, как можно зарабатывать большие деньги по телефону. Но они пообещали, что всему научат, и убедили о прибавке к пенсии до двух тысяч рублей», – рассказала потерпевшая.

Как установили полицейские, лжеброкеры постоянно находились на связи, звонили с разных номеров телефонов по несколько раз в день. Под руководством аферистов пенсионерка установила на смартфон специальное приложение якобы для торговли на бирже. В дальнейшем преступники заполучили доступ к мобильному банку пожилой женщины и похитили ее сбережения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».