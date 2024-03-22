Новости

В Иркутской области снизилась заболеваемость туберкулезом

Заболеваемость туберкулезом снизилась в Иркутской области на 11,5%. За прошедший год в регионе специалисты выявили 1231 инфицированного: это на 168 случаев меньше, чем в 2022 году. Подробности рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«К сожалению, показатель смертности в полтора раза превышает российский. Но, ранее этот разрыв был в 2-3 раза. Если в 2015 году у нас в регионе от туберкулеза умерло 569 человек, то в 2023 – 155. В Иркутской области в прошлом году все оценочные показатели по туберкулезу – эффективные. Такие результаты удалось достигнуть не только благодаря работе фтизиатров, но и всех уровней системы здравоохранения», – отметил главврач ИОКТБ Михаил Кощеев.

В региональной структуре заболеваемости первое место занимает туберкулез легких, второе – туберкулез костно-мышечной системы, на третьем месте − туберкулез мочеполовой системы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
План развития туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали подписали регионы Сибири и Дальнего Востока
Туркомпании Приангарья смогут получить федеральную поддержку
Ледовая переправа на Ольхон закрывается 25 марта
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес