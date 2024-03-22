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Названы территории, которые могут выбрать иркутяне для благоустройства в этом году

Жителей Ленинского района Иркутска смогут принять участие в онлайн-голосовании и выбрать общественную территорию, которая, в случае победы, будет благоустроена в следующем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», рассказали в мэрии.

В Ленинском округе на голосование представлены следующие объекты:

  • Парк «Комсомольский» (4 этап)

Заключительный этап благоустройства парка включает в себя озеленение территории, организацию паркового освещения, удобных пешеходных маршрутов и мест для тихого отдыха, а также установку малых архитектурных форм.

  • Аллея «Здоровья» по ул. Розы Люксембург (2 этап)

Продолжение благоустройства аллеи предусматривает монтаж паркового освещения, установку скамеек и урн, озеленение и организацию удобных пешеходных маршрутов и мест для тихого отдыха.

  • Сад Томсона (3 этап)

Планируется озеленение, организация мест для тихого отдыха и удобных пешеходных маршрутов, монтаж паркового освещения, установка малых архитектурных форм.

Выбрать один из объектов благоустройства жители города старше 14 лет могут до 30 апреля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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