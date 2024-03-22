Китайские банки останавливают юаневые платежи из России

Ping An Bank и Bank of Ningbo среди ограничивших операции. Информация опубликована изданием «Известия», которое ссылается на слова генерального директора АО «Первая Группа» Алексея Порошина.

Несколько китайских банков, включая Ping An Bank и Bank of Ningbo, которые занимают 13-ю и 15-ю позиции по капитализации, прекратили обработку платежей, поступающих из России в юанях.

Помимо вышеуказанных банков, к числу подобных финансовых организаций Китая также относятся China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank. «Известия» обратились с официальными запросами к банкам.

По словам источника из российского банковского сектора, указанные китайские финансовые институты действительно прекратили принимать юаневые платежи из России, начиная с середины января 2024 года. Проблема остается актуальной на сегодняшний день.

Новые ограничения, введенные данными банками, связаны с опасениями перед возможным ужесточением вторичных санкций и давлением со стороны США. Как заявил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский, отказ принимать платежи в юанях из России касается исключительно юаневых транзакций. Ранее сообщалось о прекращении приема долларовых платежей из РФ многими китайскими банками и задержках в расчетах, тогда как операции в национальных валютах продолжались.