Форум «Россия» вызвал большой интерес у дальневосточников

Международный форум «Россия» с момента своего открытия сделал территорию ВДНХ основным местом притяжения туристов со всей страны и даже мира. Гости из Китая, Белоруссии, Дании и Франции стали самыми активными иностранными посетителями площадки. Среди россиян выставкой больше всего интересовались жители Санкт-Петербурга и Самарской области, москвичи же в топ-5 рейтинга визитёров не вошли.

Выставка открылась в День народного единства 4 ноября 2023 года. И к середине марта этого года привлекла в четыре раза больше внимания среди жителей страны и гостей столицы, чем даже традиционные самые массовые празднования на территории ВДНХ.

Вдохновиться стендами и достижениями российских регионов приезжали гости со всего мира. Среди иностранцев особый интерес к форуму проявили туристы из Китая – на них пришлось 13% от общего числа зарубежных посетителей. Далее следуют гости из Белоруссии, Дании, Франции и Казахстана. В топ-10 стран по числу гостей на выставке также вошли Германия, ОАЭ, Австрия, Азербайджан и США.

А вот посетители-россияне приехали на форум из самых далеких уголков страны. Среди дальневосточников больше всего посетителей прибыло из Якутии, на втором месте по численности туристы из Хабаровского края, на третьем – Иркутская область. В топ-5 также вошли Приморский край и Бурятия.

Женщин среди зрителей выставки-форума оказалось на 19% больше, чем мужчин. А каждый четвертый посетитель – в возрасте 36-45 лет. Треть гостей 46-65 лет, еще 17% в возрасте 26-35 лет и 8% тех, кому по 18-25 лет.

Выставка-форум «Россия» предлагает гостям не только взглянуть на достижения всех регионов, министерств и крупнейших компаний страны, но и посетить мастер-классы, лекции, выступления артистов, квесты и гастрономические фестивали. Организаторы отмечали, что мероприятие – крупнейшее подобное событие со времен СССР. Изначально выставка-форум должна была завершиться 12 апреля, однако позже была продлена до 8 июля.