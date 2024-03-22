Иркутянам не хватает на работе свежего воздуха

Служба исследований hh.ru выяснила у работников из Иркутской области, какие места в офисе они считают своими любимыми, и что нужно улучшить в офисном пространстве для более комфортной работы.

Любимые места в офисе

Самые любимыми местами в офисе, по мнению большинства опрошенных работников стали собственный кабинет (52% отметили этот вариант), лаундж или неформальная зона (29%), а также кухня или кофе-поинт (23%). Интересно, что собственный кабинет больше всего ценят руководители и специалисты бухгалтерии и финансовой службы (по 71%), а неформальную зону и кухню – ИТ-специалисты (30% и 19% соответственно).

Оценки комфортности офиса разделились в зависимости от крупности компаний и возраста работников. Так, самые высокие оценки своему офису поставили сотрудники крупных компаний (численностью более 1 тыс. человек) – 6,9 баллов из 10 возможных, а в разрезе возрастов самыми лояльными оказались работники 55 лет и старше (7,7 баллов). Напротив, критичнее всего свои офисы оценили сотрудники в возрасте 25-44 года (6,6 баллов) и представители небольших компаний (численностью 50 – 100 человек) – на 6,4 балла.

Каким должен быть идеальный офис

Самыми важными характеристиками офиса, которые необходимы для успешного выполнения рабочих задач, большинство работников Приангарья (90%) считают хорошее оборудование (в т.ч. компьютеры, конференц-связь), удобную мебель (74%) и наличие свободных переговорных (19%). Меньшую ценность имеют нестандартные, креативные зоны (13%) и хорошая акустика (6%).

При этом, на вопрос, что бы вы хотели улучшить в своем офисе, самым популярным оказался вариант ответа – свежий воздух, которого сейчас не хватает в офисе 49% работников, вторая важная потребность – отсутствие шума (42%), на третьем месте – комфортная мебель (41%). Далее по убыванию – рабочее оборудование (39%), живые растения (32%), освещение (27%), цифровые технологии, вроде бронирования переговорных и т.д. (14%) и экологичные материалы (11%). Еще 12% отметили вариант «другое» и предложили свои ответы, в том числе - больше кабинетов, дополнительные форточки, защитные экраны для кондиционера, тонировку от жары на окно, кофемашину, кухню, а также ремонт в офисе.