Первичный рынок ЦАО Москвы предлагает 882 квартиры к сдаче в 2024 году: цены стартуют от 19 млн рублей

Новый жилой сезон в центре Москвы активизируется с продажей 882 квартир и апартаментов в ЦАО, где минимальная цена предложения составляет 19 миллионов рублей. Пресненский район выделяется самым обширным выбором, в то время как три других района ЦАО не имеют в наличии жилья, запланированного к сдаче в текущем году. Эксперты Skolkovo Realty провели анализ рынка первичного жилья в ЦАО и выявили, что доступная стоимость начинается от 19 миллионов рублей.

С начала 2024 года объем предложения на рынке снизился на 9,54%, что в абсолютных цифрах составляет 93 лота. Пресненский район в ЦАО выделяется наибольшим количеством предложений – 321 лот, показав прирост на 20 объектов с января.

Самая доступная квартира-студия в Пресненском районе, расположенная рядом с метро «Шелепиха», предлагается по цене в 19,1 миллиона рублей за 29,6 квадратных метров. Среди самых дорогих предложений – апартамент площадью 260 квадратных метров за 280 миллионов рублей, находящийся вблизи станции метро «Краснопресненская».

Стоимость квадратного метра в новостройках Пресненского района варьируется от 393 тысяч до 1,3 миллиона рублей. Значительное количество предложений также имеется в Басманном, Якиманском и Замоскворечье районах, где количество лотов соответственно составляет 180, 165 и 124.

В то же время в Арбатском, Мещанском и Таганском районах ЦАО предложений квартир и апартаментов со сдачей в 2024 году на данный момент нет. Ближайший к Кремлю жилой комплекс предлагает студии от 90 миллионов рублей за 40 квадратных метров, тогда как самый дорогой лот в этом же комплексе – многокомнатная квартира за 1,8 миллиарда рублей с площадью 680 квадратных метров.