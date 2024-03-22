Результаты первого этапа разработки энергетической стратегии обсудили в Иркутской области

Исполнителем государственного заказа выступает Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук. Работа начата в 2023 году, она разделена на три этапа. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– В Иркутской области создан один из крупнейших региональных топливно-энергетических комплексов в России. Регион располагает практически всеми видами энергоресурсов: уголь, нефть, природный газ, газовый конденсат, обладает значительным гидропотенциалом. Энергетическая стратегия – локомотив Иркутской области, от неё зависит, как будет развиваться топливно-энергетический комплекс Приангарья, и наша совместная задача с научным и профессиональным сообществом: подготовить комплексный документ, учитывающий все особенности отрасли и наиболее полно отражающий пути ее развития, на основе которого будет строиться дальнейшая работа по совершенствованию направления, – отметил Константин Зайцев.

Глава правительства Приангарья подчеркнул, что в стратегии необходимо учитывать и прогнозировать современные вызовы отрасли, в полной мере отразить экономическое обоснование тех или иных решений.

Директор Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, академик РАН Валерий Стенников представил результаты первого этапа выполнения научно-исследовательской работы.

– В рамках первого этапа проведены детальный анализ современного состояния топливно-энергетического комплекса Иркутской области, мониторинг основных показателей (индикаторов) ранее принятой дорожной карты развития ТЭК Иркутской области до 2030 года, определены основные проблемы и предварительно обозначены приоритетные направления развития энергетики Иркутской области, которые будут конкретизированы по итогам выполнения второго и третьего этапов работы, – рассказал Валерий Стенников.

Завершить разработку энергетической стратегии Иркутской области на период до 2036 года с целевым видением на перспективу до 2050 года планируется до конца 2024 года.

В дальнейшем готовый документ может быть использован органам исполнительной власти Иркутской области и органами местного самоуправления региона для анализа, корректировки и формирования приоритетных направлений развития и функционирования составляющих систем топливно-энергетического комплекса Приангарья совместно с региональными энергетическими компаниями, а также для подготовки предложений по изменению в региональное и федеральное законодательство, касающихся отраслей топливно-энергетического комплекса, учёта при разработке схемы территориального планирования Иркутской области и топливно-энергетических балансов муниципальных образований.