Предложения в новый нацпроект «Молодежь России» могут внести жители Иркутской области

Росмолодежь запустило открытый сбор предложений в будущий национальный проект «Молодежь России» на Госуслугах. Поучаствовать в сборе предложений может любой гражданин России от 14 до 35 лет. Об рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Свои предложения можно направить до 1 апреля включительно по ссылке: https://clck.ru/39a5tN.

– Иркутская область активно включается в новые национальные проекты, они открывают для региона новые возможности и перспективы. Нацпроект «Молодежь России» не станет исключением, для нас важно обеспечить все необходимые условия для комфортной и интересной жизни в Приангарье для нашей молодежи. Призываю молодых людей не оставаться в стороне и принять участие в формировании этого нацпроекта, – сказал глава региона Игорь Кобзев.

Национальный проект призван объединить все механизмы поддержки, которые сегодня предоставляются государством для молодежи, а также затронуть все существующие аспекты жизни молодых людей, начиная с инфраструктуры, карьеры, предпринимательства и заканчивая добровольчеством, наукой и международным молодежным сотрудничеством.

– Сфера молодежной политики находится в особом фокусе внимания Президента России Владимира Путина. Нам особенно важно, чтобы сама целевая аудитория приняла участие в формировании этого знакового проекта. Такой подход для нас основополагающий и отвечает принципу "соавторства". Все значимые изменения в сфере формулируются не "в кабинетах", а при непосредственном участии обширного молодежного сообщества, и нацпроект не исключение. Нам важно, чтобы внести свои инициативы мог каждый молодой россиянин, каждый специалист, кто так или иначе работает в сфере воспитания, образования, иных смежных областях, – отметила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

Благодаря национальному проекту продолжат наращиваться темпы комплексной работы над совершенствованием условий для самореализации молодых в стране как востребованных профессионалов, предпринимателей, ученых, наставников, молодых супругов, родителей и других. Одной из задач Росмолодежи заключается в координации существующих и разрабатываемых мер поддержки молодежи. Ведомство уже представило правительству России варианты концепций реализации нацпроекта.