ИНК принимает заявки на грантовый конкурс «Район моей мечты-2024»

Иркутская нефтяная компания (ИНК) принимает заявки для участия в грантовом конкурсе «Район моей мечты-2024» в Усть-Кутском и Катангском районах.

К участию приглашаются общественные и некоммерческие организации, ТСЖ, ТОС; бюджетные организации – учреждения культуры, образования, здравоохранения и соцзащиты Усть-Кутского и Катангского района.

Заявки на реализацию проектов по развитию городской среды принимаются на сайте грантовых конкурсов ИНК до 30 апреля 2024 г.

В прошлом году было увеличено финансирование грантового фонда ИНК. Грантополучатели могут получить до 2 млн рублей на реализацию своих инициатив. Средства могут быть направлены на приобретение, доставку оборудования и материалов для благоустройства, малых архитектурных форм, озеленение территорий, расходы на проведение мероприятий (субботников, акций). Подробная информация доступна в положении о Конкурсе . В рамках конкурса также предусмотрены семинары и консультации по вопросам подготовки заявок.

Иркутская нефтяная компания реализует грантовую поддержку на территории присутствия с 2019 года. За весь период существования конкурсов «Район моей мечты» и «Энергия родной земли» реализовано более 70 инициатив, подано 275 заявок по различным направлениям.