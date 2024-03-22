Свой Банк и НАПКА провели вебинар для представителей коллекторских компаний

Свой Банк и Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) провели вебинар по использованию аналитических инструментов для развития коллекторского бизнеса и привлечения банковского финансирования. Мероприятие состоялось 20 марта в онлайн-формате в Telegram-канале Форума по вопросам взыскания НАПКА.

В вебинаре приняли участие профессионалы финансового рынка, в частности, директора коллекторских агентств и руководители подразделений взыскания. Спикерами выступили эксперты Своего Банка: Ольга Горюкова, директор Департамента управления рисками – член Правления, Ирина Бычкова, руководитель Управления корпоративных кредитных рисков, и Роман Филимонов, директор Департамента развития корпоративного бизнеса.

Среди прочего, эксперты уделили внимание таким темам, как развитие эффективной системы аналитики управления коллекторским бизнесом, оценка ключевых показателей отчетности компаний с учетом особенностей рынка взыскания, требования кредиторов к деловой репутации, портфелю и отчетности коллекторских агентств, структурирование кредитных продуктов в зависимости от потребностей заемщиков.

«Прошедший экспертный вебинар – это несомненно ценный опыт для команды Своего Банка, возможность поделиться наработанной аналитикой и практикой риск-анализа в области кредитования коллекторского бизнеса. Мероприятие прошло в крайне продуктивном ключе. Мы хотим поблагодарить всех участников мероприятия за проявленный интерес к нашему докладу и активное участие в обсуждении вопросов», – отметила Ирина Бычкова, руководитель Управления корпоративных кредитных рисков АО «Свой Банк».