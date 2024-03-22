Новости

Свой Банк и НАПКА провели вебинар для представителей коллекторских компаний

Свой Банк и Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) провели вебинар по использованию аналитических инструментов для развития коллекторского бизнеса и привлечения банковского финансирования. Мероприятие состоялось 20 марта в онлайн-формате в Telegram-канале Форума по вопросам взыскания НАПКА. 

В вебинаре приняли участие профессионалы финансового рынка, в частности, директора коллекторских агентств и руководители подразделений взыскания. Спикерами выступили эксперты Своего Банка: Ольга Горюкова, директор Департамента управления рисками – член Правления, Ирина Бычкова, руководитель Управления корпоративных кредитных рисков, и Роман Филимонов, директор Департамента развития корпоративного бизнеса. 

Среди прочего, эксперты уделили внимание таким темам, как развитие эффективной системы аналитики управления коллекторским бизнесом, оценка ключевых показателей отчетности компаний с учетом особенностей рынка взыскания, требования кредиторов к деловой репутации, портфелю и отчетности коллекторских агентств, структурирование кредитных продуктов в зависимости от потребностей заемщиков. 

«Прошедший экспертный вебинар – это несомненно ценный опыт для команды Своего Банка, возможность поделиться наработанной аналитикой и практикой риск-анализа в области кредитования коллекторского бизнеса. Мероприятие прошло в крайне продуктивном ключе. Мы хотим поблагодарить всех участников мероприятия за проявленный интерес к нашему докладу и активное участие в обсуждении вопросов», – отметила Ирина Бычкова, руководитель Управления корпоративных кредитных рисков АО «Свой Банк».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
План развития туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали подписали регионы Сибири и Дальнего Востока
Туркомпании Приангарья смогут получить федеральную поддержку
Ледовая переправа на Ольхон закрывается 25 марта
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес