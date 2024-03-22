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Накопительный счет чаще всего выбирают клиенты старше 40 лет

ВТБ проанализировал спрос на накопительные счета среди клиентов и выяснил, что чаще всего их открывают клиенты в возрасте старше 40 лет. В целом продукт пользуется равномерной популярностью у мужчин и женщин, а средний чек составляет около 415 тысяч рублей.

По данным банка, женщины несколько чаще открывают накопительный счет, чем мужчины – 54,5% и 45,5% соответственно. Наибольшее число владельцев - в возрасте от 40 до 50 лет (более 24%) и от 50 до 60 лет (более 20%). Более 17% клиентов, оформивших накопительный инструмент, старше 65 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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