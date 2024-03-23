Дальневосточные команды в апреле сыграют в региональном этапе футбольного турнира «Будущее зависит от тебя»

Стартовал 19-й футбольный турнир «Будущее зависит от тебя» для воспитанников детских домов. В год семьи всероссийский чемпионат по футболу объединил более 2 000 детей из 130 детских домов и школ-интернатов. Региональных этап для ребят Дальнего Востока пройдет в апреле во Владивостоке. Турнир проходит при поддержке БФ «Единство», Российского футбольного союза, Минспорта РФ, Минпросвещения РФ и МегаФона.

Чемпионат «Будущее зависит от тебя» длится с февраля по апрель. В этом году команды из более чем 50 регионов России разыграют путевки на матчи, которые пройдут в семи городах: Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Красноярске и Владивостоке. Участники со всего Дальнего Востока по традиции соберутся на футбольном манеже «Тигр» во Владивостоке. Победители регионального этапа отправятся в Сочи, где с 14 по 19 мая на футбольном поле центра «Сириус» сразятся со сборными из других регионов страны за главный приз — поездку в летний лагерь академии ФК «Динамо». Там, на протяжении 11 дней, лучшие команды будут обучаться технике игры по методике легендарного российского клуба.

Всероссийские соревнования «Будущее зависит от тебя» помогают детям социализироваться и развить физические навыки. За 19 лет в турнире сыграло более 41 тысячи ребят — 5 тысяч команд из 140 городов. Турнир помогает детям путешествовать по регионам России, находить друзей и призвание, а главное — семью.

Напомним, в прошлом году путевки в финал турнира разыграли во Владивостоке. Соревнования прошли на футбольном манеже «Тигр». В нем приняли участие спортсмены из Забайкалья, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской и Еврейской автономной области. Всего на поле вышли более 100 воспитанников детских домов и других учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, ставшие победителями в своих регионах. Команда «Зеленый остров» из Магаданской области заняла первое место в старшей возрастной категории, она неоднократно завоевывала титул чемпионов Дальнего Востока и выходила в финал соревнований. В младшей возрастной категории победителем стала команда «Штурм» из города Артем Приморского края. Центр содействия семейному устройству детей-сирот впервые выставил игроков на всероссийский турнир, и ребята сразу получили кубок регионального этапа. Отметим, что футболисты из детских домов Приморья не раз выигрывали дальневосточный этап турнира и выходили в финал соревнований.