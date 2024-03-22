Офисные сотрудники любят светлые интерьеры

Продуктивнее всего работается в помещениях с бежевыми, белыми и зелеными стенами. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 офисных сотрудников из всех округов страны.

Большинство представителей 20 распространенных офисных профессий уверено, что продуктивнее всего работается в светлых интерьерах. Темные стены чуть чаще других предпочитают программисты, PR-специалисты и аналитики, но и среди них большинство – за светлые оттенки.

Больше всего офисные сотрудники любят бежевый цвет стен, причем чаще других утверждали, что продуктивнее работают в бежевых интерьерах, бухгалтеры, секретари и эйчары. Белый цвет на втором месте, он особенно любим дизайнерами и снабженцами.

Аналитики одинаково часто выбирали белый и зеленый цвет. Еще больше зеленый нравится системным администраторам и офис-менеджерам. Все оттенки серого чаще нравятся логистам, дизайнерам и экономистам. Среди пиарщиков поровну любителей серого и голубого цвета. А еще бирюзовые и голубые оттенки в оформлении рабочей зоны любят программисты.