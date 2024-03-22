Иркутская область включается в реализацию всех механизмов для развития промышленности, разрабатываемых на федеральном уровне

В Иркутской области реализуют все механизмы поддержки и развития промышленности, предлагаемые Министерством экономического развития РФ. Вопросы и результаты их реализации обсудили во время рабочей встречи заместитель Министра экономического развития РФ Мурат Керефов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Правительство Иркутской области включается в реализацию всех механизмов, разрабатываемых на федеральном уровне. Так, например, на сегодняшний день в Иркутской области внедрены все пять элементов Регионального инвестиционного стандарта, на постоянной основе проводятся заседания Инвестиционного комитета при губернаторе Иркутской области, на которых удается решать актуальные для инвесторов вопросы. В этом году работа в рамках задач, поставленных на федеральном уровне, будет продолжена, – рассказал Игорь Кобзев.

Мурат Керефов уточнил, что перед встречей с губернатором он провел совещание с участием представителей Сибирского федерального округа и крупного бизнеса Иркутской области.

– Сегодня мы провели совещание о повышении инвестиционной привлекательности Сибирского федерального округа. Регионы активно работают для создания благоприятных условий ведения бизнеса. Все субъекты СФО соответствуют региональному инвестиционному стандарту – это подтвердили деловые объединения. Соцопросы показывают, что каждый третий инвестор положительно оценивает состояние инвестклимата. В этом отношении Иркутская область в группе лидеров, – подчеркнул Мурат Керефов.

Замминистра уточнил, что накануне он работал на севере Иркутской области и посетил Целлюлозно-картонный комбинат АО «Группы «Илим» – одно из предприятий, где реализуется механизм соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Также в регионе еще один крупный инвестпроект использует механизм СЗПК – по строительству горно-обогатительного комбината на базе Зашихинского редкометалльного месторождения в Нижнеудинском районе Иркутской области. Механизм защищает бизнес от изменений налогов, ставок пошлин, условий землепользования и градостроительной деятельности, а также позволяет компенсировать затраты на строительство инфраструктуры. Тем самым федерация стимулирует создание новых производств и рабочих мест.