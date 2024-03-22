Иркутская область вошла в первую десятку регионов России по объемам экспорта в 2023 году

Приангарье входит в число лидеров уже второй год подряд. Также по итогам 2023 года Приангарье сохранило за собой статус опорного региона. Об этом сообщили на заседании экспортного совета при губернаторе Иркутской области. Мероприятие состоялось под руководством председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Иркутская область по итогам 2023 года остается опорным регионом благодаря совокупности таких факторов, как мощный промышленный комплекс, развитая научная и инновационная инфраструктура, выгодное транспортно-географическое положение, и самое основное – человеческий капитал. Все это позволяет нашему региону осуществлять внешнюю торговлю с более чем 80 странами мира. В 2023 году Иркутская область вошла в число регионов – лидеров по внедрению регионального экспортного стандарта, – отметил Константин Зайцев.

Иркутская область обеспечила реализацию всех 15 инструментов регионального экспортного стандарта, утвержденного Минэкономразвития России, при обязательных 13. Таким образом, регионом перевыполнен план мероприятий по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом РФ.

Более того, согласно предварительным результатам рейтинга эффективности внедрения Стандарта, который подготовил Российский экспортный центр, Иркутская область стала лучшей среди 85 регионов.