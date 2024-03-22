В Иркутской области стартовал новый набор участников проекта РСХБ «Школа фермера»

Иркутский региональный филиал Россельхозбанка объявляет о начале приема заявок для участия в конкурсном отборе федерального образовательного проекта «Школа фермера». Это уже четвертый поток проекта в регионе. Участвовать в нем будет 40 человек. Обучение пройдет на базе Иркутского государственного аграрного университета им. А. А. Ежевского.

В этом году обучение будет вестись по специализации «Организация фермерского хозяйства». В роли лекторов выступят преподаватели ИрГАУ, руководители подразделений Иркутского Россельхозбанка, а также ведущие сельхозтоваропроизводители региона.

В программе предусмотрены дисциплины, предполагающие обучение по построению эффективного фермерского бизнеса с нуля, либо повышения квалификации уже начавшим свое производство предпринимателям. Участники Школы получат обширную теоретическую подготовку, изучат правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, а также познакомятся с новейшими агротехнологиями. Слушателей «Школы фермера» ждут как теоретические занятия, так и практическая программа с выездами на лучшие фермерские хозяйства и агропредприятия региона. В конце курса, после защиты бизнес-проектов, слушатели получат документы государственного образца, а также смогут подать заявку на грант для развития своего хозяйства. Занятия стартуют 26 апреля и продлятся два с половиной месяца.

Желающим стать участниками проекта необходимо в срок до 15 апреля 2024 года предоставить эссе, презентацию или видеоролик на тему планирования, организации и ведения фермерского хозяйства на территории Иркутской области на электронный адрес press@irsau.ru . Обучение в «Школе фермера» бесплатное. Более подробно с условиями участия в конкурсе можно ознакомится на сайте ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ» http://www.irsau.ru .

«Уже четвертый год в РСХБ существует проект «Школа фермера». За этот период уникальная образовательная программа подготовила 95 специалистов для местного сельского хозяйства. Некоторые из них были уже действующими фермерами, которые пришли повысить квалификацию для более успешного развития бизнеса или запуска новых проектов, но большинство – это люди, которые впервые решили связать жизнь с сельским хозяйством. Очень приятно получать от них обратную связь, видеть их реализованные бизнес-планы и свершившиеся мечты. Надеемся, что новый поток пополнит фермерское сообщество новыми профессионалами», - отметила директор регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.