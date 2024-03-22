Главу стройфирмы в Приангарье оштрафовали за нарушение условий контракта

Генерального директора одной из строительных фирм Иркутской области привлекли к административной ответственности за срыв сроков строительства объекта. Подробности рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

«Руководитель организации, печально известный по строительству некачественных объектов дошкольного образования, выплатил более 700 тысяч рублей за нарушение условий муниципального контракта, что привело к срыву ввода в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в одном из поселков Иркутского района», – говорится в сообщении.

В ходе исполнения исполнительного документа должник был вызван на прием к судебному приставу, уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства и предупрежден о последствиях неуплаты долга в пятидневный срок.

Не желая испытать на себе меры принудительного характера в виде ареста счетов и недвижимости, исполнительского сбора, что, безусловно, повлияет на бизнес, гражданин погасил задолженность в полном объеме.