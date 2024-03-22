Новости

Житель Иркутской области задолжал более 1,4 млн рублей по алиментам

В Бодайбинском районе Иркутской области местного жителя уличили в неуплате алиментов. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

Установлено, что с 2022 года мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов в пользу несовершеннолетних детей, продолжил не исполнять обязанности по их содержанию. В результате сумма задолженности составила более 1,4 млн рублей.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. После вмешательства прокуратуры мужчина передал в собственность несовершеннолетних квартиру в счет погашения задолженности, а также последующих алиментных обязательств до достижения ими совершеннолетия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
План развития туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали подписали регионы Сибири и Дальнего Востока
Туркомпании Приангарья смогут получить федеральную поддержку
Ледовая переправа на Ольхон закрывается 25 марта
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес