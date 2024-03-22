Житель Иркутской области задолжал более 1,4 млн рублей по алиментам

В Бодайбинском районе Иркутской области местного жителя уличили в неуплате алиментов. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

Установлено, что с 2022 года мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов в пользу несовершеннолетних детей, продолжил не исполнять обязанности по их содержанию. В результате сумма задолженности составила более 1,4 млн рублей.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. После вмешательства прокуратуры мужчина передал в собственность несовершеннолетних квартиру в счет погашения задолженности, а также последующих алиментных обязательств до достижения ими совершеннолетия.