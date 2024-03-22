Новости

Игорь Кобзев рассказал, кто будет управлять Тулуном

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале прокомментировал ситуацию, которая связана с управлением Тулуном. Напомним, что предыдущее руководство попало в поле зрения правоохранительных органов.

«Вижу вашу обеспокоенность ситуацией, которая складывается в Тулуне. Сегодня встретился с Татьяной Борисовной Якубовой, она – заместитель руководителя города по экономике. Сейчас исполняет полномочия главы администрации. Обсудили самые первоочередные вопросы, которые надо держать в зоне особого внимания, по которым ни в коем случае нельзя прерывать работу, в частности прохождение отопительного сезона и подготовка к следующему», – пояснил губернатор.

Он также добавил, что первоочередная задача власти в сложившихся обстоятельствах – не оставить Тулун без руководства. Правительство Иркутской области намерено оказать действующему и. о. мэра консультационную помощь.

Кроме того, многие объекты в городе – на контроле федерального центра, в Тулуне продолжает действовать программа восстановления после паводка 2019 года.

«Все, что касается строительных вопросов, то они на контроле заместителя председателя правительства региона Павла Валерьевича Писарева, в ближайшее время он посетит Тулун. Персональным куратором города назначил начальника управления регполитики Александра Геннадьевича Гоголева, он также отправится с рабочей поездкой в Тулун. Для нас сейчас главное, чтобы все проекты, которые мы запланировали, были реализованы», – резюмировал губернатор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
План развития туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали подписали регионы Сибири и Дальнего Востока
Туркомпании Приангарья смогут получить федеральную поддержку
Ледовая переправа на Ольхон закрывается 25 марта
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес