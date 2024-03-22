Работников минздрава Иркутской области уличили в халатности и превышении полномочий

Уголовное дело возбудили в Иркутской области по факту халатности и превышения полномочий. Фигурантами стали работники министерства здравоохранения Приангарья. Подробности рассказали в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в октябре 2019 года должностные лица министерства закупили более 450 тысяч упаковок препарата на основании государственных контрактов на сумму более 35 млн рублей, что почти в три раза превысило необходимую для региона потребность.

Указанные незаконные действия повлекли причинение материального ущерба бюджету Иркутской, который оценивается более чем в 25 млн рублей. В результате закупки заведомо необоснованного количества лекарственного препарата он был уничтожен в виду его неиспользования и истечения срока годности.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются должностные лица. Расследование уголовного дела продолжается.