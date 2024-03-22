Почти 10 земельных участков подтопило в иркутском селе

Восемь земельных участков на улице Александровской в селе Урик находятся в зоне подтопления талыми водами. Такая ситуация сложилась из-за резкого повышения температуры воздуха, рассказали в пресс-службе администрации Иркутского района.

Фото администрации Иркутского района

Ведутся работы по отведению воды от жилых домов, работает спецтехника. Ситуация с паводками держится на контроле, совершаются выезды на место несколько раз в день. Наблюдается стабилизация ситуации: справиться с подтоплениями помогают вырытые траншеи.

По словам главы муниципального образования Андрея Побережного, заключен договор подряда на проведение изыскательских работ для поиска технического решения по водоотведению. Планируется выяснить, какие именно мероприятия и в каком объеме необходимы для исключения возможного ущерба жилым домам.

Подготовлен пункт временного размещения граждан на случай ухудшения ситуации. Мониторинг обстановки продолжается.