В Подмосковье произошел теракт в «Крокус сити холле»: погибли более 60 человек

Уголовное дело возбуждено по факту теракта, случившегося в концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье. Подробности сообщает пресс-служба СК РФ.

«Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться», – говорится в сообщении ведомства.

По данным официальных структур, 22 марта в комплексе «Крокус сити холл» в Московской области произошел теракт. Перед выступлением музыкальной группы неизвестные устроили стрельбу в холле и зале.

По данным Следственного комитета, нападавшие были вооружены автоматами и имели большое количество патронов и боеприпасов. После стрельбы случился пожар.

Следователи, криминалисты и эксперты СК России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают необходимые мероприятия на месте происшествия.