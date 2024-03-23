Все массовые мероприятия отменили в Иркутской области после теракта в Подмосковье

В связи с терактом, произошедшим в «Крокус сити холле» в Подмосковье, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял решение отменить все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия на территории региона в эти выходные. На административных зданиях приспущены флаги, рассказали в пресс-службе правительстве Приангарья.

«Игорь Кобзев от имени жителей Иркутской области, правительства региона выразил глубокие соболезнования в связи гибелью людей в результате нападения. В ближайшее время глава региона проведет заседание антитеррористической комиссии», – говорится в сообщении.

Список пострадавших во время теракта опубликован на сайте Минздрава Подмосковья. Организовано дежурство психологов на телефоне доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области: +7 (3952) 40-99-99.