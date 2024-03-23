Работница крупной строительной компании из Братка перевела аферистам почти 3 млн рублей

48-летняя жительница Братска, работающая в крупной строительной компании, стала жертвой мошенников. Она перечисляла крупную сумму частями в течение 10 дней, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Установлено, что в конце октября прошлого года женщина, работая вахтовым методом в Жигаловском районе Иркутской области, увидела в Интернете объявление о получении инвестиционного дохода. Братчанка заинтересовалась и перешла по ссылке, оставив модераторам свой номер телефона.

Позже с ней созвонилась девушка, которая представилась сотрудницей крупной инвестиционной фирмы. Действуя по ее инструкции, женщина установила на смартфон стороннее приложение и внесла почти 10 тысяч рублей в качестве депозита. Для увеличения дохода она оформила на себя несколько кредитов, а также заняла недостающую сумму у родственников и друзей.

Собранные миллионы братчанка переводила частями на указанный мошенниками банковский счет. В назначенный день женщина обещанного дохода не получила, а злоумышленники перестали выходить на связь.

«Постоянно поступали звонки. Они давали очень мало времени – день или два, чтобы найти деньги. Суммы большие – по 400, 600 тысяч рублей. Просили занимать у родственников. Поэтому времени было мало. Потом друзья сказали, что ни один банк не дает такие маленькие сроки. А если не перешлю деньги, то говорили, что обвинят меня в мошеннических действиях, могут отобрать квартиру», – поделилась потерпевшая.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», ведется расследование.