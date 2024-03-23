Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением после теракта: главное

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с обращением после теракта, случившегося накануне в «Крокус сити холле». SIA.RU выделил главные цитаты в речи главы государства.

«Необходимую помощь окажем всем семьям, в чью жизни пришла страшная беда, раненным и пострадавшим».

«24 марта объявляю днем общенационального траура».

«В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера».

«Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек».

«Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу».

«Рассчитываем здесь на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль и готовы на деле реально объединять усилия в борьбе с общим врагом, международным терроризмом, со всеми его проявлениями».

«Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас».