Почти 120 человек погибли во время теракта в Подмосковье: объявлен общенациональный траур

Президент России Владимир Путин во время обращения объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с трагедией, случившейся в «Хрокус сити холле» в Подмосковье.

«Необходимую помощь окажем всем семьям, в чью жизни пришла страшная беда, раненным и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура», – сказал глава государства.

По информации СК РФ, в настоящее время установлено, что количество погибших составляет 115 человек. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Подозреваемые в совершении преступления в настоящее время задержаны недалеко от границы с Украиной. Следственные мероприятия продолжаются.