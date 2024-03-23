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Почти 120 человек погибли во время теракта в Подмосковье: объявлен общенациональный траур

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Президент России Владимир Путин во время обращения объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с трагедией, случившейся в «Хрокус сити холле» в Подмосковье.

«Необходимую помощь окажем всем семьям, в чью жизни пришла страшная беда, раненным и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура», – сказал глава государства.

По информации СК РФ, в настоящее время  установлено, что количество погибших составляет 115 человек. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Подозреваемые в совершении преступления в настоящее время задержаны недалеко от границы с Украиной. Следственные мероприятия продолжаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Теракт в "Крокус сити холле"
Почти 120 человек погибли во время теракта в Подмосковье: объявлен общенациональный траур
Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением после теракта: главное
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