Более 500 человек остались без света в Хомутово из-за ДТП

Авария случилась сегодня утром в селе Хомутово Иркутского района, в результате чего более 500 человек остались без света. Подробности рассказали в пресс-службе ИЭСК.

Известно, что около 08:00 водитель легкового транспорта врезался в опору воздушной линии и сбил ее. В результате ДТП столб повис на проводах. Без электроэнергии осталась часть домов на улицах 50 лет Октября, Березовой, Гаражной, Гоголя, Кирова, Колхозной, Кольцовской, Набережной, Партизанской, Пушкина, Солнечной, Степной, Федорова, переулках Тупик, Веселый, Академический.

Организованы восстановительные работы по замене поврежденной опоры ВЛ, а также сломанного оборудования. В работах задействовано 10 человек и 6 единиц техники.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 17:00.