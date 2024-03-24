Меры безопасности усилили в Иркутской области после трагедии в «Крокус сити холле»

Власти Иркутской области на внеочередном заседание антитеррористической комиссии приняли решение усилить меры безопасности в Приангарье, рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Представители силовых структур доложили о режиме усиления работы, проведения комплекса допмер, направленных на обеспечение безопасности граждан. Осуществляется контроль. Силы и средства органов внутренних дел готовы выполнять задачи по предназначению», – говорится в сообщении.

В режиме повышенной готовности находятся дежурные службы медучреждений. Есть необходимые запасы компонентов крови, медпрепаратов. Персонал медучреждений области готов в случае необходимости вылететь в Подмосковье для оказания поддержки коллегам.

Повышенное внимание уделено пропускному режиму и дополнительным мерам безопасности объектов образования.

В настоящее время в Иркутской области отменены все массовые мероприятия.