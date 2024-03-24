Новости

Меры безопасности усилили в Иркутской области после трагедии в «Крокус сити холле»

Власти Иркутской области на внеочередном заседание антитеррористической комиссии приняли решение усилить меры безопасности в Приангарье, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Читайте также:

Мемориал жертвам теракта появился в Иркутске: горожане несут к нему свечи, игрушки и цветы
24 марта 2024
Почти 120 человек погибли во время теракта в Подмосковье: объявлен общенациональный траур
23 марта 2024

«Представители силовых структур доложили о режиме усиления работы, проведения комплекса допмер, направленных на обеспечение безопасности граждан. Осуществляется контроль. Силы и средства органов внутренних дел готовы выполнять задачи по предназначению»,  – говорится в сообщении.

В режиме повышенной готовности находятся дежурные службы медучреждений. Есть необходимые запасы компонентов крови, медпрепаратов.  Персонал медучреждений области готов в случае необходимости вылететь в Подмосковье для оказания поддержки коллегам. 

Повышенное внимание уделено пропускному режиму и дополнительным мерам безопасности объектов образования.

В настоящее время в Иркутской области отменены все массовые мероприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Теракт в "Крокус сити холле"
Почти 120 человек погибли во время теракта в Подмосковье: объявлен общенациональный траур
Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением после теракта: главное
Все массовые мероприятия отменили в Иркутской области после теракта в Подмосковье
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес