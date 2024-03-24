Мемориал жертвам теракта появился в Иркутске: горожане несут к нему свечи, игрушки и цветы

В Иркутске появился мемориал жертвам теракта, случившегося в «Крокус сити холле». Местные жители несут к нему цветы, игрушки и свечи. Место памяти находится у часовни Казанской иконы Божией Матери около здания правительства, рассказали в пресс-службе регионального кабмина.

Фото правительства Иркутской области

Цветы к этому месту возложили также губернатор Игорь Кобзев, главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич, мэр столицы Приангарья Руслан Болотов, вице-мэр Андрей Южаков.

Кроме того, сегодня в Иркутске состоится траурное мероприятие «Свеча памяти», посвященное памяти жертв теракта в «Крокус сити холле». Оно состоится в 15:00 в Иркутске возле часовни у здания правительства Приангарья.